Erste Schätzungen: Marvell Technology stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Marvell Technology stellt voraussichtlich am 05.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

32 Analysten schätzen im Schnitt, dass Marvell Technology im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,793 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,230 USD je Aktie gewesen.

32 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 21,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,82 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,21 Milliarden USD aus.

Der Ausblick von 36 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,84 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,020 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 38 Analysten auf durchschnittlich 8,18 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 5,77 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at