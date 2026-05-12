Erste Schätzungen: Marvell Technology veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Marvell Technology wird sich voraussichtlich am 27.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 32 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,795 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Marvell Technology ein EPS von 0,200 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 31 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 2,40 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 26,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,90 Milliarden USD in den Büchern standen.

38 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,84 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3,07 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 37 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 10,87 Milliarden USD, gegenüber 8,19 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at