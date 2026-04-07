Erste Schätzungen: Masco legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Masco gibt voraussichtlich am 22.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Schnitt gehen 22 Analysten von einem Gewinn von 0,883 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,870 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 20 Analysten einen Zuwachs von 2,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,84 Milliarden USD gegenüber 1,80 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 23 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,20 USD je Aktie, gegenüber 3,86 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 20 Analysten durchschnittlich bei 7,69 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 7,56 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at