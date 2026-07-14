Masco Aktie
WKN: 856632 / ISIN: US5745991068
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14.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Masco legt Quartalsergebnis vor
Masco lässt sich voraussichtlich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Masco die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 21 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,32 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Masco 1,28 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 19 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 1,47 Prozent auf 2,08 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Masco noch 2,05 Milliarden USD umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 22 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,28 USD aus. Im Vorjahr waren 3,86 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 19 Analysten im Durchschnitt 7,77 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 7,56 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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