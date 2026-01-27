Erste Schätzungen: Masco mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Masco veröffentlicht voraussichtlich am 10.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 22 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,793 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Masco noch ein Gewinn pro Aktie von 0,850 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 20 Analysten ein Minus von 0,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,82 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,83 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 23 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,93 USD im Vergleich zu 3,76 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 20 Analysten durchschnittlich bei 7,59 Milliarden USD, gegenüber 7,83 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at