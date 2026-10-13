Erste Schätzungen: Masco verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Masco veröffentlicht voraussichtlich am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

22 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,03 USD aus. Im letzten Jahr hatte Masco einen Gewinn von 0,900 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz gehen 19 Analysten von einem Zuwachs von 0,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,93 Milliarden USD gegenüber 1,92 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

23 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,54 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 3,86 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 7,65 Milliarden USD, gegenüber 7,56 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at