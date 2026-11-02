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02.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Masoval AS Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Masoval AS Registered äußert sich voraussichtlich am 17.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,052 NOK. Das entspräche einem Gewinn von 81,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,280 NOK erwirtschaftet wurden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Masoval AS Registered in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 58,36 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 640,8 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel waren noch 404,6 Millionen NOK in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,844 NOK je Aktie, gegenüber -0,600 NOK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 2,60 Milliarden NOK fest. Im Vorjahr waren noch 2,35 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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