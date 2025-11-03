Masoval AS Registered Shs Aktie
WKN DE: A3CSWR / ISIN: NO0010974983
03.11.2025 06:21:34
Erste Schätzungen: Masoval AS Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Masoval AS Registered präsentiert in der voraussichtlich am 18.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,253 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Masoval AS Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,470 NOK in den Büchern gestanden.
Masoval AS Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 495,0 Millionen NOK abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 492,5 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Gewinn je Aktie von 0,630 NOK im Vergleich zu 0,900 NOK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 2,72 Milliarden NOK, gegenüber 2,23 Milliarden NOK im vorigen Jahr.
