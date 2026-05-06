Erste Schätzungen: Masoval AS Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Masoval AS Registered stellt voraussichtlich am 21.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,083 NOK je Aktie gegenüber -1,050 NOK je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Masoval AS Registered nach den Prognosen von 4 Analysten im Schnitt 497,9 Millionen NOK umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 10,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 556,3 Millionen NOK umgesetzt worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,48 NOK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,640 NOK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 2,76 Milliarden NOK, gegenüber 2,35 Milliarden NOK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at