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WKN DE: A3DVW8 / ISIN: US57638P1049

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20.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: MasterBrand mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

MasterBrand wird voraussichtlich am 05.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,035 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,100 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll MasterBrand in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,70 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 616,1 Millionen USD im Vergleich zu 660,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,330 USD je Aktie, gegenüber 0,210 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 2,60 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 2,73 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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