Erste Schätzungen: MasterBrand verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

MasterBrand wird sich voraussichtlich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,095 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 67,24 Prozent verringert. Damals waren 0,290 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 1,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 743,1 Millionen USD gegenüber 730,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,370 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,210 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,03 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2,73 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at