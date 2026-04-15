Erste Schätzungen: MasterCard öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Das sind die Schätzungen der Experten für die anstehende MasterCard-Bilanz.

MasterCard wird voraussichtlich am 30.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 29 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 4,41 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 22,84 Prozent erhöht. Damals waren 3,59 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

MasterCard soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,25 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 29 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,25 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 35 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 19,60 USD, gegenüber 16,52 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 35 Analysten im Durchschnitt 36,99 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 32,84 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at