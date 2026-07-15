Erste Schätzungen: MasterCard präsentiert Quartalsergebnisse

MasterCard präsentiert voraussichtlich am 30.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 31 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 4,77 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte MasterCard 4,07 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 30 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 11,19 Prozent auf 9,07 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,15 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 37 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 19,68 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 16,52 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 36 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 37,10 Milliarden USD, gegenüber 32,84 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at