MasterCard Aktie
WKN DE: A0F602 / ISIN: US57636Q1040
|Erwartungen der Analysten
|
14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: MasterCard stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
MasterCard präsentiert in der voraussichtlich am 29.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Die Prognosen von 33 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 5,16 USD. Dies würde einem Zuwachs von 18,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem MasterCard 4,34 USD je Aktie vermeldete.
Im abgelaufenen Quartal soll MasterCard nach den Prognosen von 32 Analysten 9,65 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 11,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,62 Milliarden USD umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 38 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 19,96 USD im Vergleich zu 16,52 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 36 Analysten durchschnittlich bei 37,27 Milliarden USD, gegenüber 32,84 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MasterCard Inc.
Analysen zu MasterCard Inc.
Aktien in diesem Artikel
|MasterCard Inc.
|543,80
|0,74%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflation im Fokus: ATX schließt stabil -- DAX schlussendlich etwas höher -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt trat auf der Stelle. Der deutsche Leitindex verbuchte zur Wochenmitte kleine Gewinne. Der Dow bewegt sich moderat aufwärts. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.