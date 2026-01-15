MasterCard Aktie

WKN DE: A0F602 / ISIN: US57636Q1040

Prognosen der Experten 15.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: MasterCard verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

MasterCard gewährt einen Blick in die Bücher – die Analysten-Prognosen.

MasterCard wird voraussichtlich am 29.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

29 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 4,25 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 16,76 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 3,64 USD je Aktie erzielt worden waren.

29 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 17,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7,48 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei MasterCard für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 8,78 Milliarden USD aus.

Die Prognosen von 36 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 16,49 USD, gegenüber 13,89 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 35 Analysten durchschnittlich 32,77 Milliarden USD im Vergleich zu 28,16 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

31.01.25 MasterCard Buy Goldman Sachs Group Inc.
