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WKN DE: A1JTVV / ISIN: US5764852050

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21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Matador Resources öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Matador Resources wird voraussichtlich am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 19 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,07 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Matador Resources ein EPS von 1,21 USD je Aktie vermeldet.

15 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,05 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 13,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 925,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 19 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 7,04 USD, gegenüber 6,09 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 3,83 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,66 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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