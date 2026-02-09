Matador Resources Aktie

Matador Resources für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JTVV / ISIN: US5764852050

09.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Matador Resources vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Matador Resources wird sich voraussichtlich am 24.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Im Durchschnitt erwarten 21 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,821 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,71 USD je Aktie vermeldet.

16 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 809,1 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 17,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 978,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,66 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 7,14 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 3,58 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 3,48 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

