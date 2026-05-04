Erste Schätzungen: Matas A-S gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Matas A-S stellt voraussichtlich am 19.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,540 DKK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Matas A-S noch ein Verlust pro Aktie von -0,070 DKK in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 4,83 Prozent auf 1,97 Milliarden DKK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,88 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,90 DKK im Vergleich zu 7,42 DKK im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 8,76 Milliarden DKK, gegenüber vorherig erwirtschafteten 8,38 Milliarden DKK.

Redaktion finanzen.at