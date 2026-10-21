Matas A-S Aktie
WKN DE: A1W023 / ISIN: DK0060497295
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Matas A-S legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Matas A-S wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 1,04 DKK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,640 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Matas A-S in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,40 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 2,03 Milliarden DKK. Im Vorjahresviertel waren noch 1,95 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 9,64 DKK, gegenüber 6,44 DKK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 9,16 Milliarden DKK, nachdem im Vorjahr 8,78 Milliarden DKK generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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