Erste Schätzungen: Matas A-S veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Matas A-S gibt voraussichtlich am 10.02.2022 die Zahlen für das am 31.12.2021 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,21 DKK. Im Vorjahresquartal waren 4,00 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 1,18 Milliarden DKK gegenüber 1,31 Milliarden DKK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 10,43 Prozent.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 7,76 DKK je Aktie, gegenüber 7,17 DKK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 4,34 Milliarden DKK fest. Im Vorjahr waren noch 4,16 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at