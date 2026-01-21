Erste Schätzungen: Matas A-S veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Matas A-S lädt voraussichtlich am 05.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 6,02 DKK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 5,30 DKK je Aktie erzielt worden.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 4,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,69 Milliarden DKK. Dementsprechend gehen die Experten bei Matas A-S für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,82 Milliarden DKK aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 9,52 DKK je Aktie, gegenüber 7,42 DKK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 8,81 Milliarden DKK. Im Vorjahr waren 8,38 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at