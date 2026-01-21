Matas A-S Aktie
WKN DE: A1W023 / ISIN: DK0060497295
|
21.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Matas A-S veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Matas A-S lädt voraussichtlich am 05.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 6,02 DKK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 5,30 DKK je Aktie erzielt worden.
3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 4,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,69 Milliarden DKK. Dementsprechend gehen die Experten bei Matas A-S für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,82 Milliarden DKK aus.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 9,52 DKK je Aktie, gegenüber 7,42 DKK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 8,81 Milliarden DKK. Im Vorjahr waren 8,38 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Matas A-S
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: Matas A-S veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
11.11.25
|Ausblick: Matas A-S zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
12.08.25
|Ausblick: Matas A-S mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.07.25
|Erste Schätzungen: Matas A-S stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Matas A-S
Aktien in diesem Artikel
|Matas A-S
|12,82
|0,00%