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Matas A-S Aktie

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WKN DE: A1W023 / ISIN: DK0060497295

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28.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Matas A-S veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Matas A-S wird voraussichtlich am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 1,86 DKK aus. Im letzten Jahr hatte Matas A-S einen Gewinn von 1,67 DKK je Aktie eingefahren.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,07 Milliarden DKK. Dementsprechend gehen die Experten bei Matas A-S für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,15 Milliarden DKK aus.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 10,45 DKK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 6,44 DKK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 9,18 Milliarden DKK, gegenüber 8,78 Milliarden DKK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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