Matas A-S Aktie
WKN DE: A1W023 / ISIN: DK0060497295
|
28.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Matas A-S veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Matas A-S wird voraussichtlich am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 1,86 DKK aus. Im letzten Jahr hatte Matas A-S einen Gewinn von 1,67 DKK je Aktie eingefahren.
2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,07 Milliarden DKK. Dementsprechend gehen die Experten bei Matas A-S für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,15 Milliarden DKK aus.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 10,45 DKK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 6,44 DKK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 9,18 Milliarden DKK, gegenüber 8,78 Milliarden DKK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Matas A-S
|
06:21
|Erste Schätzungen: Matas A-S veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
18.05.26
|Ausblick: Matas A-S stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
04.05.26
|Erste Schätzungen: Matas A-S gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
04.02.26
|Ausblick: Matas A-S präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Matas A-S
Aktien in diesem Artikel
|Matas A-S
|11,92
|0,00%