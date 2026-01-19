Erste Schätzungen: Match Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Match Group präsentiert in der voraussichtlich am 03.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Prognosen von 18 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,702 USD je Aktie gegenüber 0,590 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 20 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 871,5 Millionen USD aus – eine Steigerung von 1,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Match Group einen Umsatz von 860,2 Millionen USD eingefahren.

19 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,23 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 2,02 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 3,48 Milliarden USD, gegenüber 3,48 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

