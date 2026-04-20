Match Group Aktie
WKN DE: A2P75D / ISIN: US57667L1070
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20.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Match Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Match Group lädt voraussichtlich am 05.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
17 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,609 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 38,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,440 USD erwirtschaftet wurden.
Im abgelaufenen Quartal soll Match Group nach den Prognosen von 18 Analysten 854,3 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 831,2 Millionen USD umgesetzt worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 18 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,66 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,38 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 19 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,49 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,49 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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