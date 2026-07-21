Erste Schätzungen: Match Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Match Group wird voraussichtlich am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

17 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,653 USD aus. Im letzten Jahr hatte Match Group einen Gewinn von 0,490 USD je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 19 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 857,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 0,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 863,7 Millionen USD in den Büchern standen.

18 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,65 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,38 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3,48 Milliarden USD, gegenüber 3,49 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at