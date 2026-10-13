Materialise NV Aktie

Materialise NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A112H0 / ISIN: US57667T1007

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13.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Materialise NV (spons ADRs) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Materialise NV (spons ADRs) wird voraussichtlich am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,020 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Materialise NV (spons ADRs) noch 0,040 USD je Aktie eingenommen.

Die Umsatzschätzungen von 2 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 69,0 Millionen EUR, was einem Umsatz von 77,4 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,180 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,150 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 278,3 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 302,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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