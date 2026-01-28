Materion Aktie
WKN DE: A1JH3T / ISIN: US5766901012
|
28.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Materion legt Quartalsergebnis vor
Materion wird voraussichtlich am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,51 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -2,330 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 2,58 Prozent auf 448,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Materion noch 437,5 Millionen USD umgesetzt.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,42 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,280 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 1,75 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 1,69 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
