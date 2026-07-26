Matsumotokiyoshi Holdings Aktie
WKN DE: A0M1LF / ISIN: JP3869010003
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26.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Matsumotokiyoshi legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Matsumotokiyoshi lädt voraussichtlich am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 36,13 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 32,30 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 6,32 Prozent auf 290,94 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 273,64 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 151,99 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 139,94 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1.169,98 Milliarden JPY, gegenüber 1.117,44 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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