Erste Schätzungen: Matsumotokiyoshi präsentiert Quartalsergebnisse

Matsumotokiyoshi lädt voraussichtlich am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst geht in seiner Schätzung von einem EPS von 34,12 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Matsumotokiyoshi ebenfalls einen Gewinn von 34,12 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite soll Matsumotokiyoshi 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 291,18 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 5,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Matsumotokiyoshi 275,45 Milliarden JPY umsetzen können.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 153,62 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 139,94 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.170,11 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1.117,44 Milliarden JPY waren.

Redaktion Finanzen.net