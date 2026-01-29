Erste Schätzungen: Matsumotokiyoshi verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Matsumotokiyoshi präsentiert in der voraussichtlich am 13.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 42,35 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 40,13 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Matsumotokiyoshi in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,54 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 288,31 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 275,79 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 144,90 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 133,85 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 1.112,12 Milliarden JPY, gegenüber 1.061,63 Milliarden JPY im Vorjahr.

