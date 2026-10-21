Mattel Aktie
WKN: 851704 / ISIN: US5770811025
|Quartalsbilanz in Sicht
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Mattel legt Quartalsergebnis vor
Mattel wird voraussichtlich am 05.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Die Prognosen von 11 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,937 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Mattel noch ein Gewinn pro Aktie von 0,880 USD in den Büchern gestanden.
Mattel soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,84 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 11 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,74 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 14 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,30 USD je Aktie, gegenüber 1,24 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 13 Analysten durchschnittlich bei 5,67 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 5,35 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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