Mattel Aktie

Mattel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851704 / ISIN: US5770811025

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Prognosen 14.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Mattel stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Erste Schätzungen: Mattel stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bei Mattel stehen die Quartalszahlen ins Haus. Was Experten in Aussicht stellen.

Mattel gibt voraussichtlich am 29.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

12 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,210 USD. Das entspräche einem Verlust von 75,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,120 USD erwirtschaftet wurden.

12 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 808,4 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 2,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 826,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 14 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,24 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,24 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 14 Analysten auf durchschnittlich 5,62 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,35 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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