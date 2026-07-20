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WKN: 851704 / ISIN: US5770811025

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Erwartungen der Analysten 20.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Mattel stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Erste Schätzungen: Mattel stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mattel zieht Bilanz für das abgelaufene Jahresviertel. Womit Experten rechnen.

Mattel wird voraussichtlich am 04.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,041 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Mattel in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,19 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 1,10 Milliarden USD im Vergleich zu 1,02 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,32 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,24 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,68 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 5,35 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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