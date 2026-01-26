Erste Schätzungen: Mattel verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Mattel präsentiert bald die Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel - die Experten-Prognosen.

Mattel präsentiert voraussichtlich am 10.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 12 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,540 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,420 USD je Aktie vermeldet.

11 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 12,35 Prozent auf 1,85 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,65 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 13 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,57 USD, gegenüber 1,58 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 5,43 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 5,38 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at