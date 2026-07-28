Erste Schätzungen: Mattr legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Mattr wird voraussichtlich am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,388 CAD gegenüber -0,110 CAD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 376,6 Millionen CAD – ein Plus von 17,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mattr 321,0 Millionen CAD erwirtschaften konnte.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,913 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,750 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 1,38 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 1,27 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at