WKN DE: A3E4PU / ISIN: CA57722Y1025

25.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Mattr präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Mattr wird voraussichtlich am 12.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Mattr im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,019 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,200 CAD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 38,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 288,6 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 207,8 Millionen CAD umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,626 CAD aus, während im Fiskalvorjahr -0,060 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,24 Milliarden CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 885,3 Millionen CAD.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Mattr Corp Registered Shs

Analysen zu Mattr Corp Registered Shs

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Mattr Corp Registered Shs 5,40 -0,92% Mattr Corp Registered Shs

