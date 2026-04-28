Mattr Aktie
WKN DE: A3E4PU / ISIN: CA57722Y1025
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28.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Mattr verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Mattr lässt sich voraussichtlich am 13.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Mattr die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,060 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,840 CAD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite soll Mattr 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 304,3 Millionen CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 4,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Mattr 320,1 Millionen CAD umsetzen können.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,542 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,750 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,26 Milliarden CAD aus im Gegensatz zu 1,27 Milliarden CAD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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