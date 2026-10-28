Mattr Aktie
WKN DE: A3E4PU / ISIN: CA57722Y1025
|
28.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Mattr vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Mattr wird voraussichtlich am 12.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,386 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Mattr 0,050 CAD je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal soll Mattr nach den Prognosen von 7 Analysten 392,1 Millionen CAD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 24,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 314,9 Millionen CAD umgesetzt worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,08 CAD aus. Im Vorjahr waren 0,750 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 1,46 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 1,27 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mattr Corp Registered Shs
|
28.10.26
|Erste Schätzungen: Mattr vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
11.08.26
|Ausblick: Mattr öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
28.07.26
|Erste Schätzungen: Mattr legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
12.05.26
|Ausblick: Mattr öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Mattr Corp Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Mattr Corp Registered Shs
|13,20
|1,54%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed legt Zinspause ein: US-Börsen beenden Handel im Plus -- ATX schlussendlich auf Richtungssuche -- DAX schließt höher -- Asiens Börsen letztlich freundlich - KOSPI stark
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex aufwärts tendierte. An der Wall Street griffen Anleger am Mittwoch zu. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte aufwärts.