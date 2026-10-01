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01.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Maven Wireless Sweden Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Maven Wireless Sweden Registered veröffentlicht voraussichtlich am 16.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,050 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 37,50 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,080 SEK je Aktie erzielt worden waren.
Im abgelaufenen Quartal soll Maven Wireless Sweden Registered nach der Prognose von 1 Analyst 38,1 Millionen SEK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 21,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 31,4 Millionen SEK umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,230 SEK, gegenüber -0,280 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 172,0 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 183,0 Millionen SEK erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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