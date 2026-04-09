Maven Wireless Sweden AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A3CR6W / ISIN: SE0015961180
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09.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Maven Wireless Sweden Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Maven Wireless Sweden Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 24.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,100 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,040 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 36,2 Millionen SEK aus – das entspräche einem Minus von 25,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 48,9 Millionen SEK in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,140 SEK, gegenüber -0,280 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 183,0 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 183,0 Millionen SEK erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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