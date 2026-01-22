Maven Wireless Sweden AB Registered Shs Aktie

WKN DE: A3CR6W / ISIN: SE0015961180

22.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Maven Wireless Sweden Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Maven Wireless Sweden Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 06.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,000 SEK je Aktie gegenüber -0,020 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Maven Wireless Sweden Registered 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 50,8 Millionen SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 10,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Maven Wireless Sweden Registered 45,9 Millionen SEK umsetzen können.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen Verlust von -0,140 SEK je Aktie, gegenüber 0,000 SEK je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 204,0 Millionen SEK fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 188,8 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

