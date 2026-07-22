Max Healthcare Institute Aktie

Max Healthcare Institute für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QBU0 / ISIN: INE027H01010

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Max Healthcare Institute öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Max Healthcare Institute präsentiert voraussichtlich am 06.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 4,07 INR aus. Im letzten Jahr hatte Max Healthcare Institute einen Gewinn von 3,17 INR je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal soll Max Healthcare Institute nach den Prognosen von 17 Analysten 27,49 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 35,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20,28 Milliarden INR umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 26 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 19,86 INR, gegenüber 14,83 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 25 Analysten durchschnittlich auf 120,02 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 83,50 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Max Healthcare Institute Ltd Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Max Healthcare Institute Ltd Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Max Healthcare Institute Ltd Registered Shs 1 083,10 -1,37% Max Healthcare Institute Ltd Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 29: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 29
18.07.26 KW 29: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.07.26 KW 29: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zahlenflut und EZB-Entscheid: ATX und DAX im Minus -- Asiens Börsen beenden Handel fester
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notieren am Donnerstag schwächer. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen