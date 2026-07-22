Erste Schätzungen: Max Healthcare Institute öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Max Healthcare Institute präsentiert voraussichtlich am 06.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 4,07 INR aus. Im letzten Jahr hatte Max Healthcare Institute einen Gewinn von 3,17 INR je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal soll Max Healthcare Institute nach den Prognosen von 17 Analysten 27,49 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 35,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20,28 Milliarden INR umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 26 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 19,86 INR, gegenüber 14,83 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 25 Analysten durchschnittlich auf 120,02 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 83,50 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at