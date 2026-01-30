Max Ventures and Industries Aktie

Max Ventures and Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AHQW / ISIN: INE154U01015

30.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Max Ventures and Industries präsentiert Quartalsergebnisse

Max Ventures and Industries wird voraussichtlich am 14.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass Max Ventures and Industries für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,400 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,04 INR je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Max Ventures and Industries mit einem Umsatz von insgesamt 606,0 Millionen INR abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 718,9 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 15,71 Prozent verringert.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,400 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,70 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,20 Milliarden INR, gegenüber 1,60 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

