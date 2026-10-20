Erste Schätzungen: Max Ventures and Industries stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Max Ventures and Industries lässt sich voraussichtlich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Max Ventures and Industries die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,800 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,490 INR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 16,53 Prozent auf 623,0 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 746,4 Millionen INR erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,233 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,970 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,29 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 2,75 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at