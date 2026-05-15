Erste Schätzungen: Max Ventures and Industries stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Max Ventures and Industries veröffentlicht voraussichtlich am 30.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,400 INR aus. Im letzten Jahr hatte Max Ventures and Industries einen Gewinn von 0,900 INR je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 0,90 Prozent auf 780,0 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 773,0 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,27 INR. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,70 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 2,15 Milliarden INR aus, nachdem im Zeitraum zuvor 1,60 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at