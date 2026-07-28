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MaxCyte Aktie

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WKN DE: A2AGVE / ISIN: US57777K1060

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28.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: MaxCyte informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

MaxCyte wird voraussichtlich am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass MaxCyte für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,090 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,120 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll MaxCyte nach den Prognosen von 6 Analysten im Schnitt 6,5 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 23,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,5 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,271 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,420 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 31,1 Millionen USD, gegenüber 33,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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