MaxCyte Aktie
WKN DE: A2AGVE / ISIN: US57777K1060
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26.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: MaxCyte mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
MaxCyte wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 10.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,078 USD gegenüber -0,120 USD im Vorjahresquartal.
6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 7,4 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 8,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 6,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,274 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,420 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 32,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 33,0 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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