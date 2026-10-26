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WKN DE: A2AGVE / ISIN: US57777K1060

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26.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: MaxCyte mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

MaxCyte wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 10.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,078 USD gegenüber -0,120 USD im Vorjahresquartal.

6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 7,4 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 8,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 6,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,274 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,420 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 32,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 33,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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