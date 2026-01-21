Erste Schätzungen: Maximus legt Quartalsergebnis vor

Maximus wird voraussichtlich am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten schätzen, dass Maximus für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,82 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,690 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Minus von 1,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,37 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,40 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,17 USD im Vergleich zu 5,51 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 5,47 Milliarden USD, gegenüber 5,43 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at