Erste Schätzungen: Maximus präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Maximus präsentiert voraussichtlich am 19.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Maximus im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,85 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,32 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite soll Maximus 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,30 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 1,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Maximus 1,32 Milliarden USD umsetzen können.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,01 USD aus, während im Fiskalvorjahr 5,51 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 5,23 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 5,43 Milliarden USD.

Redaktion Finanzen.net