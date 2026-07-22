Maximus Aktie
WKN: 907462 / ISIN: US5779331041
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22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Maximus stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Maximus wird voraussichtlich am 06.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,21 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 18,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,86 USD erwirtschaftet wurden.
2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 1,33 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 1,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,35 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 8,44 USD, gegenüber 5,51 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 5,30 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,43 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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